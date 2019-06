Politicus Elias van Hees (Hart voor Den Haag) lanceert eerste muzieksingle

Oud PVV-raadslid en huidig woordvoerder van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, Elias van Hees, heeft maandagmiddag zijn eerste muzieksingle gelanceerd. Het liedje “Het Meisje van de Bakker” is met clip en al gepubliceerd.

Elias van Hees: “De afgelopen negen jaar ben ik heel druk geweest met de politiek en dat blijf ik ook, maar wat minder mensen weten is dat ik sinds een jaar ook zing in kroegen en op feesten. Een eerste eigen liedje is het logische gevolg, al had dit wel wat voeten in de aarde. Aan dit liedje hebben we zes maanden gewerkt en ik hoop dat veel mensen het gaan beluisteren. Op het resultaat ben ik hartstikke trots, het is een vrolijk liedje en dat past wel bij mij!”

Op 13 juli presenteert Van Hees het lied aan een groter publiek tijdens een releaseparty in Rijswijk. Onder meer zanger Rein Mercha, Edgar Burgos van Trafassi en Wesley Broens zullen daar optreden.