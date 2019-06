Taxichauffeurs weigeren Dragqueens mee te nemen na pride

Dragqueens zijn vorig weekend geweigerd door Haagse taxichauffeurs. Dat schrijft Ben Manuputty, organisator van de The Hague Pride, op zijn Facebookpagina. Manuputty wil nu in gesprek gaan met de taxibedrijven.

Geweigerd

Het zaterdagmiddagprogramma werd afgelast door het slechte weer. ’s Avonds was er groot feest in het Paard, waar de dragqueens naartoe zijn gegaan. “Daarna gingen ze naar de taxi’s om richting het hotel te gaan. Mooie avond zou je zeggen.. Echter bij de taxi’s gebeurd het volgende. Er staan zekers 6 taxi’s en niet één wil ze meenemen! Niet één!!!” zegt Manuputty.

De dragqueens waren genoodzaakt een uur naar hun hotel te lopen in het holst van de nacht. Manuputty: “Bij deze wil ik dan ook graag eens babbelen met deze taxichauffeurs, de dienstverleners van de nacht. Want dat ben je en je dient dan ook een ieder te respecteren. Ik heb geen boodschap aan cultuur, geloof, opvoeding of wat voor excuus dan ook in de taxi branche. Dan moet je gewoon niet in de dienstverlenende sector gaan.”

Mayonaise en pindasaus

In het hotel merken de dames op dat in de achterkant van beide pruiken mayonaise en pindasaus gesmeerd is. Al met al een nare avond voor de dames. “En voor de mayonaise en pindasaus smeerders, ik eet daar ook regelmatig een patatje. Helaas heb ik geen haar en ik heb ook liever dat je me aankijkt en het in mijn gezicht smeert.”

Foto: Ben Manuputty / Facebook.