Zanger John Medley trakteert op vijftigste verjaardag met nieuwe videoclip

De Haagse volkszanger en entertainer John Medley is maandag 50 jaar oud geworden. En wie jarig is trakteert. “Vandaag komt de nieuwe clip van mijn nummer ‘Jongen van de Straat’ uit omdat het mijn moeders favoriete nummer is”, vertelt de kersverse Abraham op Den Haag FM.

Medley’s nummer ‘Jongen van de Straat’ is alleen op een verzamelalbum verschenen en heeft daarom nooit een eigen singlerelease of een videoclip gekregen. “Maar tijdens optredens merk ik dat mensen het een heel leuk nummer vinden.” Gepaard met het feit dat de track de favoriet is van zijn moeder, was dat genoeg reden om in Spanje een videoclip op te nemen.

De zanger is zondag verwend met een surpriseparty bij Leo’s Koffiehuis waar meerdere collega-volkszangers bij aanwezig waren. “En op mijn verjaardag er lekker een dagje tussenuit met een overnachting in een hotel.”

Luister hier naar het interview met John Medley op Den Haag FM.

Bekijk hier de videoclip van Jongen van de Straat.