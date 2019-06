I Love HipHop expositie in Atrium van het Stadhuis

Agenten in kogelwerende vesten doen inval op Rijswijkseweg

Op de Rijswijkseweg heeft de politie dinsdag aan het eind van de middag een inval gedaan in een woning. Agenten droegen tijdens de inval kogelwerende vesten. Ook was een politiehond aanwezig.

Volgens een melding zouden er vuurwapens in het spel zijn. Daarom droegen agenten kogelwerende vesten. Nieuwssite Regio15 meldt dat er twee aanhoudingen zijn gedaan. Tram 15 stopte niet bij de halte Wenckebachstraat door de politieactie. Wat de reden is van de inval, is nog niet duidelijk.

Tram 15 stopt niet aan halte Wenckebachstraat in beide richtingen op last van de politie. — HTM Personenvervoer (@HTM_Reisinfo) June 18, 2019

Foto: Den Haag FM / Lieuwe van Slooten.