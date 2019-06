Drugspand gesloten aan Westeinde

De politie heeft maandag in het centrum een drugspand gesloten. Dat gebeurde op last van burgemeester Pauline Krikke.

De politie meldt op Twitter dat het gaat om een woning aan het Westeinde. De deur van de woning is verzegeld en er zijn twee plakkaten op geplakt. Op het ene staat dat het huis tot 7 december dicht blijft, op het andere is te lezen ‘gesloten wegens drugshandel’.

Of er bewoners van de woning zijn aangehouden is niet bekend.

Vanmiddag op last van de burgemeester een #drugspand gesloten aan het Westeinde in #DenHaag. Einde #drugsoverlast. Klachten of verdachte omstandigheden? Meld het! #politiejanhendrikstraat pic.twitter.com/jKsCbJMHxt

— wijkagent_kortenbos (@WKortenbos) June 17, 2019