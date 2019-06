Eerste solovoorstelling van Haagse comedian Farbod op komst

De Haagse cabaretier Farbod Moghaddam gaat in het nieuwe theaterseizoen de planken op met zijn eerste solovoorstelling ‘Vers van de pers’. Na een serie try-outs gaat de show op 21 december in première in Theater Diligentia in Den Haag.

De cabaretier werkt nu nog aan de voorstelling, maar ter promotie is wel al een begeleidende tekst gemaakt. “Dat is heel raar, comedians werken eigenlijk niet vooruit,” vertelde Farbod in de Middagshow van Den Haag FM.

Hoe de voorstelling ter promotie omschreven wordt? Hij koos er zelf deze woorden voor: “Zijn hart is als een vogel in een kooi, maar op het podium is het als een blaadje in de wind”. In de Middagshow van Den Haag FM reageerde hij nog op zijn eigen tekst: “Ik hoop dat mensen het sarcasme erin herkennen. Daar wil ik mee gaan spelen.”

Een solo-voorstelling van de comedian was lang verwacht, in 2018 won de comedian het Leids Cabaretfestival.