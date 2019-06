Hart voor Den Haag/Groep de Mos woedend over discriminatie dragqueens

Hart voor Den Haag/Groep de Mos is woedend over de discriminatie van twee dragqueens, die eerst werden besmeurd met pindasaus en mayonaise en vervolgens naar eigen zeggen door zes verschillende taxichauffeurs werden geweigerd. Het incident gebeurde vorig weekend tijdens de The Hague Pride.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil nu dat tot op de bodem wordt uitgezocht wie de dragqueens hebben besmeurd en welke taxichauffeurs hun vervoerplicht hebben geweigerd. Fractievoorzitter Arjen Dubbelaar heeft daarom nu vragen gesteld aan het stadsbestuur: “Een taxichauffeur heeft een vervoerplicht en mag niet zomaar passagiers weigeren. Ik ga er dan ook vanuit dat deze chauffeurs in kwestie keihard worden aangepakt en desnoods geschorst.”

Organisator van de pride, Ben Manuputty reageerde eerder al: “Bij deze wil ik dan ook graag eens babbelen met deze taxichauffeurs, de dienstverleners van de nacht. Want dat ben je en je dient dan ook een ieder te respecteren.”

Afschuw

Ook politici van andere partijen in de Haagse gemeenteraad spraken zich op social media uit over het verhaal van de dragqueens. Zo noemde PvdA-raadslid Janneke Holman het voorval verschrikkelijk: “Dit is niet mijn Den Haag. Dit mag niet ons Den Haag zijn.” Judith Oudshoorn van de Haagse VVD liet op Twitter weten het niet te begrijpen dat dit nog gebeurt in Den Haag. “Deze dames laten Den Haag extra stralen en die rij je gewoon lekker veilig naar huis. Doe je dat niet, dan ben je niet alleen een discriminerende eikel, maar wat de VVD Den Haag betreft, ook nog eens strafbaar.”

Bij D66 liet Marieke van Doorn van zich horen: “Zeg, weiger-taxichauffeurs, wat is dit voor een gekkigheid? Met The Hague Pride wordt diversiteit gevierd, niet uitgesloten!” Erlijn Wenink van GroenLinks: “Hoe nodig is Gay Pride… Den Haag voor iedereen!”

.Foto: Ben Manuputty / Facebook.