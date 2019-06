I Love HipHop expositie in Atrium van het Stadhuis

In het Atrium van het Stadhuis kan je nu niet alleen je paspoort ophalen, maar je kan er ook alvast in de stemming komen voor I Love HipHop. Vanaf 26 juni staat Den Haag vijf dagen lang in teken van deze cultuur.

In deze expo zijn beelden, promotie materiaal en video’s uit de afgelopen 10 jaren I Love Hiphop festival te zien. Veel materiaal is nog nooit eerder vertoond en geeft bezoekers een kijkje in de wereld van de hiphop. De expo bestaat uit twee wanden die doen denken aan oude New Yorkse metro’s met graffiti.

“We organiseren deze expositie om stil te staan bij meer dan 10 jaar I Love HipHop en om aandacht te vragen voor het festival. Wat veel mensen namelijk niet weten is dat Hiphop een cultuur is. Rappen, breakdance, graffiti; het hoort allemaal bij”, vertelt organisator Peter Oostinga.

De expositie is nog tot en met 28 juni te zien.