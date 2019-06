Meester Schabergschool viert 175-jarig bestaan

De Meester Schabergschool viert deze week haar 175-jarige bestaan met verschillende activiteiten voor de leerlingen een reünie op dinsdagavond. “Wij zijn de oudste school van Den Haag”, vertelt Gaby de Jong van de reüniecommissie van de basisschool op Den Haag FM.

Het startschot van de week van festiviteiten voor de basisschool in Kortenbos werd maandag gegeven door wethouder Saskia Bruines van Onderwijs. Voor de leerlingen zijn er de hele week speciale activiteiten georganiseerd. “We hebben een vossenjacht, een toneelvoorstelling en zelfs een schoolreisje naar de Efteling gepland”, vertelt Juf Gaby.

Maar ook aan de oud-leerlingen is gedacht. Dinsdagavond vanaf 19.00 uur is er een reünie. “Via Facebook, Schoolbank.nl en via de post hebben we zo veel mogelijk oud-leerlingen geprobeerd te bereiken. We hebben al meer dan 120 aanmeldingen.” De reünisten zijn ook gevraagd om zoveel mogelijk oude spullen van de school mee te nemen, zoals foto’s, video’s of oude rapporten.

Diaprojector

Een van de reünisten heeft zelfs een doos vol ouderwetse dia’s bij de school afgeleverd. “Het is heel jammer, maar wij hebben niet zo’n oude diaprojector”, beklaagt Gaby. “Mocht iemand er een te leen hebben, neem die dan alstublieft mee naar de reünie.”

Foto: Google Maps

Luister hier naar het interview met Gaby de Jong op Den Haag FM.