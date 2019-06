Onrust over plannen ‘spooktoren’ op Savornin Lohmanplein

Nee, hij komt er niet. Maar er is wel veel onrust over ontstaan. Plannen om een hoge woontoren vlak naast De Savornin Lohmanplein te bouwen. Het ontwerp is een schets welke al minstens 1,5 jaar op internet staat.

De Lohmann toren zorgt sinds een paar dagen voor onrust. Inmiddels heeft de VVD zelfs vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Hart voor Den Haag/Groep de Mos voelde zich genoodzaakt te benadrukken dat ze er echt geen toren willen.

De tekening staat op de website van architectenbureau LIAG. De tekening is onderdeel van een ontwerpstudie. Toen bleek dat er op die plek geen ruimte was voor hoogbouw is het project verder niet doorgezet.

Nu de tekening door een oud-raadslid is gedeeld komt de toren in de belangstelling te staan. Voormalig wethouder Joris Wijsmuller vat het bij mediapartner Omroep West kort en bondig samen: ‘dit lijkt echt een spookflat’.

Foto: LIAG.