Struikelsteen voor verzetsheld George Maduro terug op zijn plek

De struikelsteen voor oorlogsheld George Maduro is weer terug op zijn plek op de Frederik Hendriklaan. De ‘Stolperstein’ is waarschijnlijk niet teruggelegd na bestratingswerkzaamheden. Na een verzoek van de oorspronkelijke aanvrager en Madurodam is dit kleine monument dinsdag alsnog terug geplaatst.

De ‘Stolperstein’ werd in 2015 geplaatst. De steen is onderdeel van een internationaal project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Verspreid over twintig landen liggen 75.000 van deze monumenten. In Den Haag zijn er op dit moment 132 gedenkstenen te vinden.

De steen is een klein en persoonlijk monument om George Maduro te eren bij het voormalig woonhuis van hem. “Hier woonde George J.L. Maduro, geboren 1916, geïnterneerd december 1944 Saarbrücken, vermoord 8.2.1945 Dachau.”

George Maduro is bij de meesten bekend als naamgever van het themapark Madurodam. De ouders van George Maduro schonken hier het startkapitaal voor. Zij wilden een levende herinnering voor hun in de Tweede Wereldoorlog overleden zoon.

Foto’s: PR.