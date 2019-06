Visafslag Scheveningen aangewezen als rijksmonument

De Visafslag op Scheveningen is aangewezen als rijksmonument. Dat maakt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bekend. De Visafslag (1962-1964) in Scheveningen geldt volgens minister Ingrid van Engelshoven als een essentieel toonbeeld van de cultuurhistorische ontwikkelingen uit de wederopbouwperiode in Nederland. Ook de gemeente Den Haag is blij met de erkenning.

Wethouder Robert van Asten: “De visafslag is onlosmakelijk verbonden met Den Haag als stad aan zee. Niet alleen tijdens Vlaggetjesdag, als de komst van de Hollands Nieuwe gevierd wordt: Dagelijks veilen hardwerkende vissers in dit architectonisch meesterwerk hun vangsten. De visafslag als monument staat niet alleen symbool voor de wederopbouwperiode, maar ook voor het dagelijkse leven op Scheveningen.”​

9.000 ton vis

Het oorspronkelijke gebouw van de Visafslag is goed herkenbaar gebleven en vervult nog steeds de oorspronkelijke functie. Per jaar wordt hier 9.000 ton vis verhandeld. Het gebouw is in hoge mate beeldbepalend door de enorme lengte en is bijna even lang als het landhoofd waarop het werd gebouwd.

Nieuwe status

De nieuwe status van de Visafslag maakt het mogelijk dat bij verdere ontwikkeling van het monument, de cultuurhistorische waarden behouden blijven. Ook kan nu een beroep worden gedaan op het Rijk en/of de provincie voor onderhoud.

Foto: Archief.