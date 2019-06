Zandsculpturen in de maak op het Lange Voorhout

Woningen ontruimd na brand in slaapkamer Elandstraat

Een tiental woningen is in de nacht van maandag op dinsdag ontruim na brand. Het vuur brak uit in de slaapkamer op de eerste etage van een woning aan de Elandstraat.

De brandweer moest een deel van een muur slopen om bij de brandhaard te komen. Twee bewoners zijn door ambulancepersoneel nagekeken maar hoefden niet naar het ziekenhuis.

De brandweer was de brand na een uurtje meester. De bewoners van de omliggende panden konden na een inspectie van de brandweer terug naar huis. Volgens de brandweer is kortsluiting de mogelijke oorzaak.