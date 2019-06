Gemeente Den Haag: Eschermuseum en -hotel naar pand voormalige Amerikaanse ambassade

De voormalige Amerikaanse ambassade in Den Haag krijgt na jarenlang gesteggel waarschijnlijk nieuwe bewoners: een Eschermuseum en een Escherhotel. Dat maakt de gemeente Den Haag woensdagmiddag bekend.

Het idee bestond al in 2016, maar nu zijn er daadwerkelijk twee marktpartijen gevonden die bereid zijn om het plan financieel te dragen. Het gaat om vastgoedontwikkelaar IQNN Development en vermogensbeheerder Syntrus Achmea, die nu verder in gesprek gaan met Escher in het Paleis om het museum en hotel mogelijk te maken. Dat meldt mediapartner Omroep West.

Volgens wethouder Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) “lijkt het nu mogelijk” dat de gemeente het pand tegenover de Koninklijke Schouwburg voor 11,5 miljoen euro kan verkopen en dat het plan voldoet aan de gestelde eisen van de gemeente. “We zijn een stap dichterbij de realisatie van het Eschermuseum in de voormalige Amerikaanse ambassade, inclusief een Escherhotel”, zegt De Mos. In het najaar wordt er meer bekend over de daadwerkelijke invulling van het pand, omdat dan het ontwerp wordt gepresenteerd.