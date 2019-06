Onderwater tuinieren in de Haagse grachten: “Planten belemmeren de doorstroming”

Ideeën voor sportmogelijkheden in Escamp

Wethouder Richard de Mos heeft dinsdagavond flink wat ideeën opgehaald voor sportmogelijkheden in Escamp. Op het oude terrein van ADO Honkbal kwamen zo’n 20 jongeren bijeen om ideeën te verzinnen. Escamp is door De Mos benoemd tot het Haags Sportkwartier. Hij wil hier graag meer mensen aan het bewegen krijgen en meer mensen met elkaar verbinden.

Kickbokser Ismael Benali trapte de avond af, daarna gingen de jongeren aan de slag met vragen via een Serious Game. Per groep werden de ideeën opgeschreven en aan het einde van de avond mocht elke groep het beste idee pitchen voor een jury.

De keuze van de jury viel uiteindelijk op het idee om een locatie in te richten om vanuit die plek jongeren verder te helpen richting sport. Verder wil de groep graag een Snapchat-kanaal op gaan zetten om alle informatie over sport in Escamp te gaan delen.

Samen met de gemeente en samen met de groep aanwezigen gaat de groep dit idee nu uitwerken en uitvoeren. Wethouder De Mos kan verder met de rest van de ideeën die zijn opgehaald.

Foto: Martijn Beekman / gemeente Den Haag.