Ideeën voor sportmogelijkheden in Escamp

Loop een marathon in drie dagen tijdens HAAG Marathon Challenge

Inval Rijswijkseweg volgde op bedreiging met vuurwapen

Meer in

De inval in een woning aan de Rijswijkseweg dinsdag aan het eind van de middag volgde op een bedreiging met een vuurwapen. Dat meldt de politie. Agenten pakte in de omgeving een 35-jarige Hagenaar op en in een woning aan de Rijswijkseweg werd een 19-jarige Roemeen aangehouden.

De bedreiging vond plaats in de omgeving van de Deimanstraat. Een man belde de politie dat hij met een steekwapen en vuurwapen bedreigd zou zijn. Omdat de verdachten twee bekenden zijn van het slachtoffer, kon de man goede signalementen geven.

De man in de woning is met behulp van een politiehond aangehouden. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan.

Foto: Den Haag FM / Lieuwe van Slooten.