“Kom op de fiets of met openbaar vervoer naar Sail Scheveningen”

Kom de komende dagen met het fiets of het openbaar vervoer naar Scheveningen. Die oproep doet de gemeente. Donderdag start Sail Scheveningen. Er komen zo’n 25 bijzondere, grote zeilschepen uit 11 landen naar de haven. Tot en met zondag liggen de schepen in haven.

Het is lastig parkeren in de buurt van het evenement, onder andere door werkzaamheden. De HTM zet extra materieel in, en er komen extra plekken om de fiets te stallen.

Bijzondere schepen

De vloot bevat 7 marine zeilschepen uit onder andere de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië, Oman, Roemenië en Frankrijk. Ook zijn 3 replica’s van schepen uit de Gouden Eeuw uit Spanje en Rusland te bewonderen. Een aantal schepen komt voor het eerst naar Nederland. De schepen zijn ook te bezoeken.

Foto: Gemeente Den Haag.