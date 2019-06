Loop een marathon in drie dagen tijdens HAAG Marathon Challenge

Meer in

HAAG Atletiek organiseert vanaf vrijdag voor de tweede keer het hardloopevenement de HAAG Marathon Challenge. De 42,2 kilometer die een marathon lang is, wordt door de deelnemers in drie dagen gelopen. “Je kunt zelfs als team van drie personen meedoen en de afstanden verdelen”, vertelt organisator Karin Dee op Den Haag FM.

Een hele marathon lopen is een flinke opgave die veel training vereist. Door de 42,2 kilometer te verdelen over drie dagen wil Karin het lopen van een marathon toegankelijker maken voor meer mensen. “Op deze manier kun je ook nog eens een leuk persoonlijk record lopen”, vertelt ze op Den Haag FM. “Als dat nog steeds te intensief is, kun je met een team van drie ieder een dag lopen.”

De HAAG Marathon Challenge duurt van vrijdag tot en met zondag. Inschrijven is mogelijk via de website of bij het start en finishpunt bij HAAG atletiek aan de Laan van Poot.

Luister hier naar het interview met Karin Dee op Den Haag FM.