Onderwater tuinieren in de Haagse grachten: “Planten belemmeren de doorstroming”

Als je denkt dat je alleen het gras in de tuin hoeft te maaien dan heb je het mis, ook de waterplanten in de Haagse grachten moeten worden aangepakt. Het is nodig om ervoor te zorgen dat het water beter kan doorstromen.

“Het water uit de Haagse grachten stroomt uiteindelijk naar de zee toe. We moeten zorgen dat deze watergangen schoon zijn”, zegt Arthur Hagen die namens de gemeente over het stedelijk beheer gaat. “We doen dat ook om te voorkomen dat er landinwaarts problemen ontstaan als de waterstanden daar te hoog worden.”

De maaioperatie duurt nog een aantal dagen en zal worden hervat in het najaar. Dan zijn ook de andere wateren van Den Haag aan de beurt.