Provinciale steun bij binnenhalen Eurovisiesongfestival

De provincie Zuid-Holland gaat Den Haag en Rotterdam helpen bij de pogingen om het Eurovisiesongfestival te organiseren. Gedeputeerde Staten ziet kansen om door middel van het evenement de hele provincie internationaal op de kaart te zetten.

Diverse partijen in de Provinciale Staten hadden gevraagd of de provincie zich maximaal kon inspannen om het Songfestival in 2020 naar Zuid-Holland te halen. “Het antwoord daarop is een volmondig ja”, constateert VVD-Statenlid Rense Weide. De provincie ziet ook ruimte voor samenwerking tussen verschillende steden. “Zo kan de hele provincie meeprofiteren.” De vragen waren gesteld door VVD, GroenLinks, CDA, PvdA en D66.

Den Haag heeft zich, net als Rotterdam, kandidaat gesteld om het Eurovisiesongfestival te organiseren. Daarnaast zijn er nog zeven steden en regio’s die zich hebben aangemeld: Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Breda, Maastricht/Limburg en Utrecht.

Bidbook

Het is uiteindelijk de European Broadcasting Union om samen met de AVROTROS, NOS en NPO te bepalen waar het Eurovisiesongfestival in Nederland wordt gehouden. Elke stad of regio die een kans wil maken, moet een zogenoemd bidbook – een proectvoorstel – indienen. Twee weken had de gemeente Rotterdam haar bidbook al voor tachtig procent af. Den Haag was toen nog niet zo ver; wel had Den Haag zich toen officieel aangemeld als kandidaat voor het Eurovisiesongfestival.

In de eerste helft van juli wordt bekend welke stad of regio het Eurovisiesongfestival daadwerkelijk mag organiseren.

Foto: VVD-Zuid Holland.