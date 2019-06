Straatnamen rondom Rotterdamsebaan bekend

Meer in

De straatnamen voor de nieuwe wegen rondom de Rotterdamsebaan zijn bekend. Wethouder Richard de Mos komt met vier nieuwe straatnamen op de proppen. De Rotterdamsebaan gaat, niet geheel verrassend, de Rotterdamsebaan heten. Het Trekfietsviaduct over de A4 krijgt de naam Jan Linzelviaduct. Jan Linzel was een gevechtsvlieger en Engelandvaarder die op 5 mei van dit jaar is overleden.

Verder wil De Mos dat het fietspad dat Ypenburg met de binnenstad gaat verbinden, Meyvlietpad gaat heten. Genoemd naar een buitenplaats dat hier heeft gelegen. Een tweede fietspad, dat vanaf de Laan van Hoornwijck parallel loopt aan de Rotterdamsebaan krijgt de naam Buiten Gedachte Pad voorgesteld. Ook dat was een buitenplaats.

De planning is dat op 1 juli volgend jaar de eerste auto’s door de Victory Boogie Woogietunnel kunnen rijden.