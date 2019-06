Bassist Rinus Gerritsen heeft warme herinneringen aan Rock Palace

Golden Earring-bassist Rinus Gerritsen bewaart warme herinneringen aan gitarenwinkel Rock Palace op de Torenstraat. Afgelopen week werd bekend dat de winkel failliet is verklaard.

De bassist en zijn Earring-collega Cesar Zuiderwijk openden de Rock Palace in 1985. De twee muzikanten waren in de beginjaren nauw betrokken bij de winkel. “We hebben zelf het voortouw genomen om een gitarenwinkel te openen in Den Haag”, zegt Gerritsen. “In onze tijd had je Servaas, maar die ging weg. Toen hebben we allerlei acties zoals gratis clinics georganiseerd bij de Rock Palace om het in stand te houden.”

Rock Palace was onderdeel van de keten Keymusic metvestigingen in Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Utrecht en Apeldoorn. Afgelopen dinsdag verklaarde de rechter Keymusic failliet.

Luister hier naar het interview met Rinus Gerritsen op Den Haag FM.