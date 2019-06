Eigenaar koffiehuis: “Den Haag is helemaal niet onprettig om te wonen”

Uit een rapport van de Rabobank en de Universiteit Utrecht blijkt dat Hagenaars minder tevreden zijn over hun leven dan inwoners in de rest van het land. Verslaggever Rogier Heimgartner ging naar koffiehuis De Aanloop op het Jonckbloetplein om te kijken of dat wel klopt.

“Er wordt altijd op alles gemopperd”, zegt eigenaar Peter van Eijk. “Dat was veertig jaar geleden zo en dat is nog zo. En in Den Haag wordt nog veel meer geklaagd dan in de rest van het land.”

Bezoekers van het koffiehuis klagen veel over de veranderende samenstelling van de samenleving. “Dat ligt er maar aan hoe je er naar kijkt”, zegt Peter. “Er wordt veel geklaagd over de hoeveelheid allochtonen in de wijk maar bij mij in de straat heb ik nergens last van. Ik vind het helemaal niet onprettig om in Den Haag te wonen.”

