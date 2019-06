Welvaart in grote steden blijft achter

Historische zeilschepen komen aan voor Sail Scheveningen

Meer in

Fabelachtige beelden in de haven van Scheveningen. Daar varen donderdagochtend 24 historische zeilschepen voor het evenement Sail Scheveningen binnen. Scheveningen is het eindpunt van een tocht van vijf dagen vanuit Rouen in Frankrijk.

Tussen 10.00 uur en 15.00 uur komen de schepen aan in de haven. Daar blijven ze liggen tot zondag, omdat hier de finish is van de Liberty Tall Ships Regatta. Bijzonder van Sail op Scheveningen is dat de schepen niet alleen te bewonderen zijn, maar ook gratis te betreden.

Foto: Den Haag FM / Rudo Slappendel.