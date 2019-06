Nieuwe Albert Heijn Statenkwartier geopend

De nieuwe Albert Heijn aan de Willem de Zwijgerlaan in het Scheveningse Statenkwartier is open. Het lint werd doorgeknipt door buurtbewoonster Pascale Stolk en Ties Brink, de burgemeester van Madurodam. Afrekenen kan alleen bij de zelfscankassa’s, uniek in Den Haag.

Een deel van het personeel is afkomstig uit andere Albert Heijn-winkels, een deel is nieuw aangenomen. De nieuwe supermarkt biedt volgens de grootgrutter ondanks het relatief kleine oppervlak een compleet assortiment.

Supermarktmanager Marga Tettero en haar medewerkers kregen direct al veel complimenten. “Daar ben ik erg blij mee. We willen immers graag een vertrouwde plek voor de boodschappen worden. Daarom hoop ik nog meer buurtbewoners in onze winkel te kunnen verwelkomen.”

Foto: PR.