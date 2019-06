Sail op Scheveningen: Nog drie dagen spektakel

Donderdag was het dan eindelijk zover: de binnenkomst van 24 unieke Tall Ships in de haven van Scheveningen en daarmee de start van Sail op Scheveningen. De bijzondere schepen, afkomstig uit tien landen en met vele nationaliteiten aan boord, kwamen in een parade de havens binnen gevaren.

De Sail-In Parade vormde de start van vier dagen spektakel tijdens Sail op Scheveningen. Donderdagmiddag werd Sail op Scheveningen officieel geopend door kapitein Klaas Gaastra van Bark Europa met een heuse openingstoeter. Als reactie hierop galmden de scheepstoeters van alle 24 schepen door Scheveningen haven. Na de officiële opening presenteerde Festival Classique een concert van de Marinierskapel der Koninklijke Marine.

Voor iedereen die de komende dagen nog naar Scheveningen wil komen is er voldoende te beleven. Dagelijks is een aantal schepen gratis te bezoeken, vrijdag is er de feestelijke optocht van alle bemanningsleden en de prijsuitreiking van de Liberty Tall Ships Regatta en op zondagmiddag kan het publiek de vloot vaarwel wuiven vanaf de kades, boulevard en het strand.

Foto: Arjan de Jager.