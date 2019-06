Samen “een bakkie doen” op Wereldvluchtelingendag

Wereldvluchtelingendag wordt jaarlijks gevierd op 20 juni, met in Nederland de terugkerende actie ‘Bakkie doen’. “Er wordt op deze dag veel gepraat óver vluchtelingen, maar ik vind het veel belangrijker om mét vluchtelingen te praten”, vertelt de Haagse Sander Schaap van Vluchtelingenwerk Nederland.

Tijdens ‘Bakkie doen’ kunnen bezoekers, onder het genot van een gratis kopje koffie, op een laagdrempelige manier in gesprek gaan met iemand die naar Nederland is gevlucht. Zoals Adnan Kafarani dat bijna vier jaar geleden deed. “Door de dreiging van IS moest ik binnen Irak al vluchten, maar toen het ook daar onveilig werd hebben mijn ouders mij naar Europa gestuurd”, vertelt Adnan op Den Haag FM.

“Gevlucht om een reden”

Adnan doet mee aan ‘Bakkie doen’ om zijn verhaal te kunnen vertellen over hoe hij na dertig jaar in Irak te hebben gewoond zijn land noodgedwongen heeft moeten verlaten. “Ik heb me niet op een dag bedacht dat ik naar Europa zou gaan om daar banen van mensen af te pakken. Maar helaas denken sommigen wel zo over vluchtelingen.”

Bij het Humanity House aan de Prinsegracht is iedereen welkom voor een goed gesprek met Adnan of een van de andere vluchtelingen. “Later op de dag is de koffie misschien op, maar dan wordt het gewoon een borrel in plaats van een bakkie”, vertelt Sander.

Luister hier naar het interview met Sander Schaap en Adnan Kafarani op Den Haag FM.