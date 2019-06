Stemmen op nieuwe inrichting Scheveningse Bosjes kan nu

Hagenaars kunnen vanaf nu stemmen op hun favoriete meubilair in de Scheveningse Bosjes. Er zijn drie proeflocaties ingericht waar de verschillende bankjes, prullenbakken, materiaal voor borden en voor fiets- en wandelpaden te zien zijn.

“Samen plannen maken staat centraal in dit unieke Haagse groengebied. In een eerdere fase hebben bewoners al meegedacht over het ontwerp. Nu kan een grotere groep Hagenaars meedenken over concrete inrichting van het gebied. Zo zorgen we samen voor een aantrekkelijke en leefbare stad”, aldus Richard de Mos.

Bezoekers kunnen ter plekke stemmen met hun mobiele telefoon. Maar ook de mensen die niet in de gelegenheid zijn om langs te komen, kunnen stemmen via www.hethaagsegroen.nl/scheveningsebosjes. Na de stemronde gaat de gemeente aan de slag met de uitslag. De proeflocaties blijven staan tot het einde van dit jaar. In 2020 wordt gestart met de nieuwe inrichting.

Foto: Gemeente Den Haag/ Jurriaan Brobbel.