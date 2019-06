Voorproefje op The Hague Fashion Week tijdens Shopping Night

Meer in

Tijdens ShoppingNight, vrijdag 28 juni, is dit jaar een modeshow te zien. De modeshow geldt als voorproefje op de eerste ‘The Hague Fashion Week’ die volgend jaar moet plaatsvinden.

Op een catwalk op de Grote Markstraat zullen dertien Haagse modeontwerpers voor het eerst hun werk presenteren tijdens drie modeshows. “Het is een mix tussen gevestigde namen en jong talent”, zegt organisator Allan Vos op Den Haag FM. “Er zit ook een aantal ontwerpers nog op school, op het MBO Mondriaan school voor mode of de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten.”

De drie modeshows zijn om 22.00, 23.00 en 23.45 uur op de Grote Marktstraat. Hou voor meer informatie de Facebookpagina in de gaten. Waar en wanneer de The Hague Fashion Week plaatsvindt is nog niet bekend.

Foto: Luigi Colantuono (ter illustratie)

Luister hier naar het interview met Allan Vos op Den Haag FM.