Welvaart in grote steden blijft achter

De welvaart in Den Haag en andere grote steden blijft achter ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit een rapport van de Rabobank en de Universiteit Utrecht. De welvaart is wel weer terug op het niveau van voor de crisis.

Den Haag loopt acht procent achter op Noord-Drenthe, het gebied waar de grootste welvaart wordt ervaren. Dat heeft volgens het rapport te maken met een relatief hoge werkloosheid, grotere onveiligheid en ook is het milieu in de stad minder goed dan in Noord-Drenthe.

In het onderzoek wordt welvaart bepaald door zaken als baanzekerheid, onderwijs, gezondheid, milieu, huisvesting en welzijn. Over het algemeen gaat het een stuk beter dan voor de crisis. Dat komt volgens het onderzoek vooral door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Ook hebben we met zijn alleen meer geld te besteden.