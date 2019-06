Ziekenhuizen voorbereid op drukte na sluiting Bronovo

De ziekenhuizen van Haaglanden Medisch Centrum (HMC) zijn voorbereid op drukte zodra het Bronovo-ziekenhuis sluit. Dat laat HMC weten aan mediapartner Omroep West naar aanleiding van berichtgeving van Nieuwsuur dinsdag. Daarin zeggen artsen van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) anoniem dat de spoedeisende hulp overbelast raakt en dat het drukker wordt wanneer het Bronovo per 1 juli haar deuren sluit.

Volgens het HMC is geanticipeerd op de extra drukte. Zo is de afdeling spoedeisende hulp de grootste in de omgeving en gaat het personeel van het Bronovo na 1 juli naar de locatie Westeinde. Die locatie krijgt negen extra kamers. Verder komt er een huisartsenpost in Antoniushove.

Het HagaZiekenhuis zegt in tegen Omroep West dat het op basis van de genoemde aantallen niet de noodzaak ziet om extra maatregelen te nemen.