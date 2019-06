ADO Den Haag pakt door en verlengt ook contract Erik Falkenburg

Aanvallende middenvelder Erik Falkenburg heeft zijn contract bij ADO Den Haag verlengt. De 31-jarige Leidenaar tekende bij tot en met 2021.

Manager Voetbalzaken Jeffrey van As is blij dat Falkenburg het geel-groene shirt blijft dragen. “Erik is een doelgerichte, inzichtrijke en multifunctionele speler. Hij heeft een neusje

voor de goal en laat vaak zien dat hij buitengewoon goed kan koppen. Los van zijn kwaliteiten als voetballer is het een harde werker en een fijne gozer om in de groep te hebben.”

Tot nu toe speelde Erik Falkenburg 46 wedstrijden voor ADO Den Haag waarin hij zeven keer scoorde. Eerder deze week werd al bekend dat middenvelder John Goossens en keeper Mike Havekotte hun contract verlengden.