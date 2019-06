Honderden jongeren in beweging, letterlijk en figuurlijk

Honderden jongeren komen woensdag in beweging op de Sportcampus in het Zuiderpark met het evenement Dare to Move. Het Servicepunt Arbeid van de gemeente wil de jongeren enthousiast krijgen voor sportieve activiteiten en ze verder te helpen met hun toekomstplannen.

Tientallen werkgevers, opleidingsinstituten, welzijnsorganisaties en sportorganisaties bundelen hun krachten. Het streven is om zeker 75 jongeren ter plekke te helpen aan een baan, opleiding of participatietraject.

“Er zijn nog te veel jongeren die weinig tot niks om handen hebben. Dat is zonde”, zegt wethouder Rachid Guernaoui, die Dare to Move officieel zal openen. “Met dit evenement willen we ze helpen om stappen te zetten richting werk of school. Dat gaat niet vanzelf. De gemeente biedt met Dare to Move hulp, inspiratie en motivatie om letterlijk in beweging te komen.”