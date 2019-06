Jongeren starten petitie tegen wegbezuinigde welzijnswerker, 280 handtekeningen verzameld

Vanwege bezuinigen kreeg welzijnswerker Soufiane el Khadir te horen dat zijn contract bij Zebra Welzijn niet werd verlengd. De jongeren in de Schilderswijk die Soufiane begeleidt lieten het er niet bij zitten en verzamelden 280 handtekeningen tegen zijn gedwongen vertrek.

De petitie en de aandacht die hij genereerde via Twitter zorgde ervoor dat wethouder Zorg Kavita Parbhudayal met hem in gesprek wilde. “Het was een goed gesprek”, zegt El Khadir op Den Haag FM. “Ze heeft me gevraagd een plan op te stellen hoe ik het in de toekomst voor me zie. Mijn contract is niet verlengd maar ik ga verder met mijn werk maar dan als ZZP’er of via een stichting die ik op ga richten.”

Soufiane zal na de zomer zijn plan indienen bij de wethouder. “Maar eerst ga ik lekker op vakantie.”

Luister hier naar het interview met Soufiane el Khadir op Den Haag FM.