Keeper Mike Havekotte verlengt contract bij ADO Den Haag

ADO-keeper Mike Havekotte heeft zijn contract bij de eredivisieclub verlengd. De 23-jarige doelman is nu tot de zomer van 2021 verbonden aan de ADO Den Haag.

Havekotte kwam vorig seizoen vooral uit voor het tweede elftal. Hij maakte in januari, als invaller in het thuisduel met VVV-Venlo, zijn debuut in het eerste elftal. Eerder stond Havekotte bij FC Utrecht en Excelsior onder contract.

Foto: Richard Mulder.