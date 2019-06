Moderne muziek en theater met feministische inslag in Kunstlicht

Het wekelijkse live radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag van 10.00 tot 12.00 uur aandacht aan onder meer de 52e Dag in de Branding, aan het feministisch extremisme van theatermaker Naomi Velissariou, en aan de gloednieuwe cd ‘Woman’ van Lilian Farahani (foto).

De 52ste editie van festival voor moderne muziek ‘Dag in de Branding’ op zaterdag 29 juni gaat vrijwel letterlijk met de voeten in de branding. Tijdens deze laatste editie van curator Saskia Lankhoorn brengt zij een ode aan alle componisten die ze eerder heeft geprogrammeerd, met haar piano in de zee en de ondergaande zon als decor. Er zijn ook concerten in het Zuiderstrandtheater en wordt het ‘Hemels Gewelf’ aangedaan. In Kunstlicht blikt Lankhoorn terug op de afgelopen periode.

In ‘Permanent Destruction – The HM Concert’ geeft theatermaker Naomi Velissariou radicaal uitdrukking aan vrouwenhaat, seksisme en feministisch extremisme. Voor haar is een theatraal concert dé manier om dit voor het voetlicht te brengen. Tussendoor rekent ze af met taboes uit de huidige beeldcultuur. Sentimenten als liefdesverdriet en vrouwenhaat zijn in die cultuur niet sexy of Instagram-waardig. Of toch wel? Vrijdag 27 juni is de voorstelling, of: het concert te zien in Theater aan het Spui.

De Haagse sopraan Lilian Farahani brengt met pianist Maurice Lammerts van Bueren de cd ‘Woman – the making of…’ uit. Het is hun eerbetoon aan de Amerikaanse componist en pianist Jake Heggie. Farahani vertelt over haar fascinatie voor zijn muziek, over de achtergrond van de cd en over de totstandkoming ervan.

In Kunstlicht ook aandacht voor de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag en Door de bril van een ander. Tot besluit zijn er de agendatips. Samenstelling, productie en presentatie: Eric Korsten.

Foto: Still uit de trailer van ‘Woman’ | Maurice Lammerts van Bueren.