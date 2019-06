Rechtszaak tegen Malek F. start vandaag

Op Schiphol start vrijdagmorgen het proces tegen Malek F. De 32-jarige Syriër wordt ervan verdacht op 5 mei 2018 drie mensen te hebben neergestoken op het Johanna Westerdijkplein. F. werd na de steekpartij neergeschoten door de politie.

Volgens mediapartner Omroep West zou hij bij één van de slachtoffers geprobeerd hebben de keel door te snijden. Ook achtervolgde hij twee anderen met een mes. F. wordt nu drie pogingen tot moord met terroristisch oogmerk ten laste gelegd.

Volgens deskundigen was F. geheel ontoerekeningsvatbaar toen hij de drie slachtoffers neerstak. F. moet worden behandeld in een tbs-kliniek, op een afdeling voor patiënten met psychotische stoornissen, zeggen de deskundigen. Het gevaar voor herhaling is groot.

“Heel veel spijt”

De 32-jarige Syriër heeft inmiddels een excuusbrief geschreven. Volgens zijn advocaat, Job Knoester, heeft F. “verschrikkelijk veel spijt” en denkt hij veel aan de gebeurtenissen. De rechtbank heeft twee dagen voor de zaak uitgetrokken. Naar verwachting zal het Openbaar Ministerie maandag de strafeis formuleren. De uitspraak staat gepland op 12 juli.