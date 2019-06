Sponsors vreugdevuur twijfelen over bijdrage

Het is nog maar de vraag of de Stichting Vreugdevuur Scheveningen (SVS) genoeg sponsoren binnen kan halen voor een evenement komende jaarwisseling. Veel van de geldschieters zijn terughoudend, omdat ze eerst willen weten of het oudejaarsfeest dit jaar veilig georganiseerd kan worden, meldt mediapartner Omroep West. Duidelijkheid daarover is er pas in het najaar, als de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) klaar is met een onderzoek.

Feestweek

De organisatie is bezig om een feestweek te organiseren voor de komende jaarwisseling. Alle sponsors hebben op 10 juni een mail gehad. “Dit jaar zal anders zijn dan voorgaande jaren, maar we hebben mooie plannen met veel dj’s en zangers op het strand.”

De stichting past het feest aan na de vonkenregen die vorig jaar over Scheveningen trok. Die kwam door het vreugdevuur op het strand. Hierdoor vlogen woningen, auto’s en straatmeubilair in brand.

De OVV doet onderzoek naar het incident en komt in september met de resultaten ervan. Daarna neemt de gemeente Den Haag pas een beslissing over het wel of niet doorgaan van het vreugdevuur.

Jimco de Boer van de SVS begrijpt de terughoudendheid van de sponsors maar de organisatie zit in een lastig parket. “Wij willen graag om tafel met de gemeente om afspraken te maken, maar burgemeester Krikke houdt dat af omdat ze eerst het onderzoek van de Onderzoeksraad wil afwachten’, zegt hij”

Hij vervolgt: “Wij willen graag door, maar we moeten wachten op de uitkomsten van het onderzoek.”

Foto: Kevin Samboe / Archief.