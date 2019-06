Spuigasten over evenementenbeleid en welzijnsplannen

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdagochtend onder andere aandacht besteed aan het evenementenbeleid, toerisme en de welzijnsplannen.

Deze week was de binnenkomst van 24 unieke Tall Ships in de haven van Scheveningen en daarmee de start van Sail op Scheveningen. De bijzondere schepen, afkomstig uit tien landen en met vele nationaliteiten aan boord, kwamen in een parade de havens binnen gevaren. Daarnaast komt de Shopping Night eraan: wat leveren deze evenementen de stad op? Wethouder Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) is te gast over het evenementenbeleid en toerisme in Den Haag.

Welzijn

Inwoners van Den Haag gaan op het gebied van welzijn zelf bepalen wat er in hun buurt nodig is. Dat is de belangrijkste vernieuwing in het Haagse welzijnsbeleid, dat maandag door wethouder Kavita Parbhudayal (VVD) is gepresenteerd. Wat betekenen deze plannen voor Den Haag? De raadsleden Remco de Vos (VVD) en Janneke Holman (PvdA) zijn in Spuigasten te gast.

Live vanuit centrale bibliotheek aan het Spui

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Debatmeester, in samenwerking met Den Haag FM. Elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM of kom langs in de centrale bibliotheek aan het Spui. Iedereen is welkom: koffie en thee staan klaar.