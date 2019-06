D66 wil plastic tassen weren op Haagse Markt

De fractie van D66 wil een verbod op plastic tassen op de Haagse Markt. Eerder is het in Nederland al verplicht gesteld om kosten te rekenen voor plastic tasjes. Nu wil de partij een algeheel verbod, duurzamere alternatieven zijn beschikbaar volgens de partij.

Raadslid Daniël Scheper: “We kennen allemaal de beelden van dieren die verstrikt raken in plastic dat in zee terecht is gekomen. Dat begint allemaal met het moment dat plastic ergens op staat valt. De enige manier om het plasticprobleem echt aan te pakken, is het gebruik van het materiaal sterk terug te verminderen”

De wekelijke rommel na de Haagse Markt is volgens de partij voor omwonenden al jaren een doorn in het oog.

“Ideale locatie”

D66 ziet de Haagse Markt als ideale locatie om plasticvrij te maken. Het is letterlijk een goed afgebakende plek en het wordt voor iedereen helder dat op die locatie geen plastic tas meer verkrijgbaar is.

De partij stelt nu een plasticakkoord voor bij het stadsbestuur.