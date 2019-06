Haagse politici tweede bij NK Voetbal voor Gemeenteraden

Een team van de Haagse gemeenteraad is zaterdag tweede geworden bij het NK Voetbal voor Gemeenteraden in Almere. Het team uit Den Haag ging in de finale onderuit tegen vertegenwoordigers van gaststad Almere. Ondanks het verlies zal Den Haag in 2021 het NK organiseren, dit omdat Almere dat dit jaar al mocht doen.

In het Haagse team zaten raadsleden van Nida, Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij en D66. Zij werden bijgestaan door een griffiemedewerker en wethouder Robert van Asten.

Het is nog onbekend op welke grasmat het NK Voetbal voor Gemeenteraden in 2021 gespeeld zal worden.

Foto: Robert van Asten