Hart voor Den Haag wil sponsor blijven van vreugdevuur

Hart voor Den Haag/Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad wil het Scheveningse vreugdevuur blijven sponsoren. “Als het er komt, dan zal de partij dat zeker weer doen, ja”, zei partijleider Richard de Mos in het programma Spuigasten op Den Haag FM. Wel wil hij eerst de resultaten van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) afwachten.

De OvV doet onderzoek naar het incident en komt in september met de resultaten ervan. Zolang deze onderzoeksresultaten er niet zijn, neemt de gemeente Den Haag geen beslissing over het wel of niet doorgaan van het vreugdevuur. “Maar als het goed en veilig kan, zal de vlag van onze partij er gewoon weer op hangen”, aldus De Mos.

Veel sponsors van het Scheveningse vreugdevuur twijfelen over een nieuwe bijdrage. Afgelopen jaarwisseling zorgde een vonkenregen, afkomstig van het vuur, voor veel schade op Scheveningen.