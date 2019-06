Parkpop trapt af met Parkpop Next Door in Winkelcentrum Leyweg

Meer in

Parkpop Next Door beleefde zaterdag haar debuut bij Winkelcentrum Leyweg en daarbij werd gedanst en geswingd. Het grootste gratis popfestival van Nederland, Parkpop, trapte voor het eerst dit jaar af in het winkelcentrum.

In Winkelcentrum Leyweg, vlakbij het Zuiderpark, was zaterdag een programma speciaal voor bewoners van Escamp met onder meer optredens van Trafassi, De Coronas en Mike Peterson.

Op 28, 29 en 30 juni barst het Parkpopweekend compleet los met op vrijdag Parkpop Downtown in de Haagse binnenstad. De dag erna volgt Parkpop Saturday Night in het Zuiderpark en op zondag is diezelfde locatie het decor voor het gratis toegankelijke Parkpop.