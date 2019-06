Debuterend dichter Frederike Kossmann te gast in Het Woordenrijk

Zondagavond is dichter Frederike Kossmann te gast in Het Woordenrijk. Zij publiceert deze maand haar debuutbundel en komt daaruit voordragen.

Frederike Kossmann (foto) is een oude bekende van Het Woordenrijk – ze kwam al langs als dichtende scholier en een paar maanden terug om te praten over haar werk; het destigmatiseren van psychische aandoeningen. Nu debuteert ze als dichter met de bundel ‘Superspontaan en totaal niet ongemakkelijk’ en komt ze over dit debuut praten – en zal ze natuurlijk voordragen. Tevens te gast is Anne-Tjerk Mante, die een volgende etappe neemt in zijn reis, waarbij het niet om het doel gaat. Natuurlijk hoor je ook de literaire agenda, poëzie en muziek.

Het Woordenrijk is zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren en wordt gepresenteerd door Harry Zevenbergen, Rene Schaarenburg en Ricco van Nierop.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Foto: Allard de Witte voor www.AllesGoed.org