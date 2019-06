Den Haag gaat verstandelijk beperkte sporters beter ondersteunen

Den Haag gaat samen met nog zeven andere gemeenten in de regio Haaglanden beter samenwerken om mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen bij sporten en bewegen. De wethouders hebben hiervoor zaterdag een intentieovereenkomst getekend.

De gemeenten hebben afgesproken dat ze het sportaanbod binnen de regio beter op elkaar gaan afstemmen. Den Haag, Westland, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Delft, Rijswijk, Lansingerland, Wassenaar en Midden-Delfland doen mee.

De ondertekening werd voorafgegaan door een botenparade in de Haagse grachten. Daarbij voeren ruim 50 sporters met een verstandelijke beperking mee. Zij doen zondag mee aan de Special Olympics Regionale Spelen.

In 2020 is Den Haag gastheer van de Special Olympics Nationale Spelen. Dan worden drie dagen lang wedstrijden in zestien sporten georganiseerd. Deze vinden onder meer plaats in de Sportcampus Zuiderpark, het Hofbad en Sporthal Ockenburgh.

Fotos’s: Richard Mulder.