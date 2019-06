Mark Ronson en Cassius in De Nieuwe Van Nierop

Debuterend dichter Frederike Kossmann te gast in Het Woordenrijk

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Mark Ronson en Cassius (foto).

Mark Ronson scoort al jaren wereldhits in combinatie met anderen; denk aan ‘Valerie’ (Amy Winehouse), ‘Uptown Funk’ (Bruno Mars), ‘Shallow’ (Lady Gaga) en ‘Nothing breaks like a heart’ (Miley Cyrus) – die laatste staat op zijn dit weekend verschenen album, waarvan je zondagavond een song met Alicia Keys hoort. Het Franse producers-duo Cassius plande dit weekend hun albumrelease, maar ondertussen kwam het lot voorbij – afgelopen donderdag overleed de helft van het duo, Phillipe Zdar – je hoort een klassieker en een verse track.

Meer releases zijn er van King Princess, Sabrina Starke, Bill Callahan, Black Pumas, Robyn en de Haagse Nieuwe van Di-rect. Tevens hoor je drie tips voor Parkpop met de Haagse Machine Makes Man, Americana van Judy Blank en Ilse de Lange in het Nederlands.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).