Special Olympics Regionale Spelen is voorproefje op volgend jaar

Sail out markeert einde van zonnige en drukke Sail op Scheveningen

Meer in

Na vier dagen zijn zondagmiddag tegen 15.30 uur alle tall ships weer uit de haven van Scheveningen vertrokken. Het einde van de eerste editie van Sail op Scheveningen. Volgens de gemeente zijn 220.000 bezoekers op het evenement afgekomen.

Donderdag kwamen de schepen aan na een tocht uit Frankrijk. Bezoekers konden vier dagen lang de schepen bewonderen en bezoeken. Ook op de kade waren tal van activiteiten te zien en te doen.

Wethouder Richard de Mos blikt met trots terug op het evenement: “Ik kijk terug op een zeer succesvolle eerste editie van Sail op Scheveningen. Den Haag heeft nogmaals bewezen dé stad aan zee en zeezeilhaven van Noord-West Europa te zijn. Ik kijk er nu al naar uit om over een paar jaar de mooie Tall Ships weer in de haven van Scheveningen te mogen ontvangen in een volgende editie van Sail op Scheveningen.”

Foto’s: Richard Mulder.