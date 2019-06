Special Olympics Regionale Spelen is voorproefje op volgend jaar

Juni 2020 is het zo ver. Dan komt het grootste sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking naar Den Haag: De Special Olympics Nationale spelen. In en rondom Sportcampus Zuiderpark zijn zaterdag de Regionale Spelen van start gegaan.

In tegenstelling tot de Nationale spelen duren de Regionale Spelen maar 1 dag. De sporters zetten hun beste beentje voor tijdens de 7 georganiseerde onderdelen waaronder paardrijden, atletiek en beachvolleybal. ‘Het gaat niet om winnen maar meedoen, maar natuurlijk wil ik winnen’, aldus één van de deelnemers.

Na deze regionale spelen is het volgend jaar tijd voor de Special Olympics Nationale Spelen, maar daar moet nog wel wat voor gebeuren. Sandra van Koningsbrugge: ‘Of we er klaar voor zijn? Nee nog lang niet. Mentaal wel, maar er moet nog heel wat geregeld worden qua voorbereidingen. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken’.