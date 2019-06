ADO-trainer Fons Groenendijk: “Men verwacht weer een plek bij de eerste negen”

In de brandende zon begon de selectie van ADO Den Haag maandagmiddag aan de voorbereiding op het nieuwe Eredivisieseizoen. Trainer Fons Groenendijk weet dat de verwachtingen bij ADO na de negende plek van afgelopen seizoen hooggespannen zijn.

Het seizoen ervoor eindigde ADO zelfs op de zevende plek. “Als je twee keer achter elkaar in het linker rijtje eindigt weet je dat men dat weer van je verwacht”, zegt Groenendijk tegen Den Haag FM. “Maar we kunnen nog niet zeggen dat we er klaar voor zijn. Ik verwacht dat er nog wel een en ander in de selectie zal veranderen.” De verwachting is dat na aanvaller Sheraldo Becker, die vertrok naar 1. FC Union Berlin in Duitsland, ook middenvelder Nasser El Khayati zal vertrekken.

“Als ik zou weten op welke plek we komend seizoen eindigen zou ik Hans Kazan heten en niet de trainer van ADO zijn”, lacht Groenendijk om vervolgens met een knipoog af te sluiten: “Het doel is om kampioen te worden.”

