Dag twee in zaak Malek F.: ‘Ik voelde geen huid, maar warm vlees en ik zag de mouw van mijn blouse roodkleuren’

Maandag is de tweede dag in de zaak tegen Malek F. De 32-jarige Syriër stak op Bevrijdingsdag 2018 op het Johanna Westerdijkplein in Den Haag drie willekeurige mensen neer, die raakten levensgevaarlijk gewond. Volgens justitie is F. een terrorist. Gedragsonderzoek wijst uit dat hij geestesziek is en geheel ontoerekeningsvatbaar.

Maandag vertellen de slachtoffers hoe zij de dag hebben meegemaakt. Student J.K. – de slachtoffers worden aangeduid met initialen – tegen Malek F.: “Je bleef maar steken. Ik was bang dat mijn leven op een nare manier zou eindigen. Niemand trok je van mij af. Toen je mij losliet voelde ik het bloed uit mijn lichaam stromen. Ik dacht: ik ga doodbloeden.”

“Nu meer dan een jaar later denk ik vaak: had ik het maar niet overleefd. De stress en de pijn zijn mij te veel. Ik had een leuke bijbaan een druk sociaal leven en een studie aan de Haagse Hogeschool. Bijna iedere nacht schreeuw ik het huis bij elkaar. Ik heb hyperventilaties en last van woedeaanvallen. Ik ben continu bang en alert. Ik ben zelfs bang voor mijn familie, dat ze hetzelfde mee zullen maken. Door jou durf ik vrienden en familie met een baard niet te zien.”

Het slachtoffer heeft op acht plekken littekens.

Keel doorgesneden

Bij een ander slachtoffer, M.S.K., werd de keel doorgesneden. Hij zat op dat moment in de zon. De zwager hem leest zijn verklaring voor. “Het was op dit moment dat mijn hoofd naar achter werd getrokken. Ik riep ‘he what the fuck’, maar de woorden kwamen raar uit mijn mond.”

“Ik voelde geen huid, maar vlees, warm vlees en ik zag de mouw van mijn blouse roodkleuren. Ik werd overweldigd door een gevoel van ongeloof. Ik zei tegen mijn vriendin: ‘I love you baby, i’m gonna die.”

“Ik zag zwart en flitsen. Ik dacht: zo voelt het om dood te gaan. Ik zat in een plas bloed die steeds groter werd. Ik zag hoe de ambulance arriveerde bij de dader. Mijn vriendin was daar woedend over. Ik had daar de kracht niet meer voor.”

Ook F.F.M.M. werd op 5 mei 2018 neergestoken.”Het was een prachtige zonnige Bevrijdingsdag. Voor mij is het een gezegende maand, omdat die valt voor de ramadan.”

“Ik zag een glimmend voorwerp en lag ineens op de grond. Mijn nek voelde als een warmwaterbad. Alles werd zwart. Ik dacht: ik ga dood. Ik dacht: ik ga mijn vrouw en kinderen nooit meer zien. Ik was verbaasd dat ik ze weer terug zag.”

“Ik voelde daarna helse pijn. Iemand stelpte mijn bloedingen. Op de spoedeisende hulp had ik zoveel pijn, dat ik dood wilde. Ik kon niet meer bewegen, bang voor mijn toekomst. Dat ik niet meer kon werken. De periode in het ziekenhuis was een hel. De eerste periode was ik somber. Ik was overal voor afhankelijk van mijn vrouw. Het was voor ons beiden zwaar.”